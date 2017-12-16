كيف تحمي السعودية نفسها من المعاكسات خلال قيادة السيارة؟

أوضحت إدارة المرور في السعودية، أنه يمكن للمرأة التي تقود سيارتها الإبلاغ عن أي مضايقات أو معاكسات تتعرض لها من خلال هواتف الطوارئ أو المراكز الأمنية، وأكدت الإدارة أن الأمر السامي القاضي بإصدار نظام منع التحرش لتمارس المرأة السعودية حقوقها المشروعة.

وأوضحت في بيانها أنه يتم العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأمر السامي القاضي بالسماح بقيادة المرأة للسيارة على الطرق السريعة خارج المدن ابتداء من 10 شوال 1439، بصورة مكثفة لتهيئة كل الإجراءات والأعمال التنفيذية حرصا على الاستعداد المبكر لتطبيقه.

وأكدت إدارة المرور أن انتشار الرصد الآلي على الطرق الخارجية ساهم في تعديل سلوك قائد المركبة والإحصائيات تبين ذلك بشكل واضح من خلال دراسة وقياس مستوى تحسن السلامة المرورية.

وكانت إدارة المرور وأمن الطرق أوضحت في إجابات عن أكثر من 40 سؤالاً، عدة نقاط في ما يتعلق بشروط قيادة المرأة والرخص التي يفترض أن يبدأ العمل بها في يونيو المقبل.

هذا وأمر الملك سلمان في 26 سبتمبر 2017 بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية.

وصدر أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات "الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية" لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.