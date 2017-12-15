كويكب ضخم يقترب من الأرض يشكل خطراً

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وكالة ناسا الأميركية للفضاء قولها، الجمعة، إن كويكبا ضخما سيمر بجانب الأرض، نهاية الأسبوع الجاري.

والكويكب، الذي يسمى "3200 فايثون"، يبلغ قطره ثلاثة أميال (خمسة كيلومترات)، ويصنف على أنه "يحتمل أن يكون خطيرا."

وتقول ناسا إن الكويكب سيمر، السبت في حدود الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش (17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، بجانب الأرض.

وذكرت أن هذا المرور سيكون الأقرب إلى الأرض منذ 16 ديسمبر 1974، عندما كان على بعد حوالي 5 ملايين ميل منها.

ومن المنتظر أن يمر "3200 فايثون" على بعد نحو 6.4 مليون ميل (حوالي 10 ملايين كيلومتر) من كوكبنا، أي نحو 27 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.