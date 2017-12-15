منع التصوير في الحرمين الشريفين

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الجهات المعنية منعت التصوير في الحرمين الشريفين تعظيما لشعائر الله، واحتراما لمشاعر الحجاج والمعتمرين والزوار.

وألزمت أصحاب حملات الحج والعمرة بتوعية الحجيج والمعتمرين بهذه التعليمات التي تأتي ضمن خطط الجهات الأمنية والتنظيمية في الحرمين لتهيئة المناخ التعبدي لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضافت الصحيفة أن القرار جاء لما يسببه التصوير داخل وخارج الحرمين الشريفين من تشويش وإثارة لمشاعر كثير من مرتادي الحرمين، ما يستوجب تجاوب قاصديه مع قرار المنع الذي يشمل الكاميرات العادية أو التلفزيونية أو الفيديو، لما فيه من ابتذال ولهو أثناء أداء العبادة، مع التنويه بأن مخالفة هذه التعليمات ستؤدي إلى مصادرة فيلم المادة المصورة وآلة التصوير إن لزم الأمر.