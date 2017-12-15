«جيتكس» و«لوفر أبوظبي» يتصدران قوائم بحث «غوغل»

تصدرت مجموعة من الفعاليات المحلية والوجهات الثقافية قوائم البحث على محرك «غوغل» في الإمارات خلال 2017، وجاء من ضمن هذه الفعاليات، فعالية جيتكس وكذلك «تحدي دبي للياقة» على مستوى الفعاليات المحلية، ومتحف لوفر أبوظبي على مستوى الوجهات.

وقد أصدرت «غوغل» تقريرها السنوي يوم أمس، وشمل عمليات البحث على محركها عام 2017 والذي قدمت من خلاله نظرة على أهم المواضيع التي بحث عنها مستخدمي الإنترنت في الإمارات خلال العام الجاري.

وجاء ترتيب الفعاليات المحلية في التقرير؛ جيتكس وتحدي دبي للياقة واليوم الوطني لدولة الإمارات وسول دبي، ومعرض دبي للسيارات، أما ترتيب الوجهات، فتصدره متحف اللوفر أبوظبي، ولا مير دبي، وسينما روكسي في دبي، وليغولاند دبي، و«آي إم جي عالم من المغامرات».

وتتضمن نتائج عمليات البحث الأكثر شيوعاً، أهمّ الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغاني التي تصدّرت القائمة في دولة الإمارات، وقد تم جمع البيانات استناداً لأكثر من تريليون عملية بحث. وقالت جويس باز، مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في «غوغل - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «التقرير يظهر الشخصيات والأحداث والمواضيع والأماكن التي اهتم بها الناس حول العالم».