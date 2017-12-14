تقتل زوجها وتجري عملية تجميل لشريكها ليحل محله

اُتهمت امرأة وعشيقها في الهند بقتل الزوج وتغيير ملامح العشيق بإلقاء مادة كاوية على وجهه وتغيير ملامحه بعملية تجميل لمساعدته على انتحال شخصية الزوج.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية " BBC"، فقد قامت الزوجة سوالتي ريدي وعشيقها راجيش أجاكولو، بقتل الزوج سوداكار ريدي ليلة 26 نوفمبر، ثم التخلص من جثته، وبعدها دبرت الزوجة حالة اعتداء على العشيق باستخدام مادة كاوية أصابته بحروق في الوجه وغيرت ملامحه، وعندما أُدخل إلى المستشفى، تم تسجيله باسم الزوج القتيل سوداكار ريدي.

ودفع والدا الزوج القتيل تكاليف المستشفى، لكن شقيق الزوج شك في الأمر، عقب زيارته بالمستشفى وأبلغ الشرطة، والتي قامت بالتحقيق وفحصت بصمات أصابع العشيق المتهم فوجدتها غير متطابقة مع بصمات الزوج.

وألقت الشرطة القبض على الزوجة سوالتي ريدي ووجهت لها وعشيقها تهمة قتل الزوج.

وقالت الشرطة لـ"بي بي سي" إن العشيق سيقبض عليه بعد أن ينتهي من العلاج ويغادر المستشفى، فيما لم يعثر على جثة الزوج القتيل حتى الآن.

وقالت الشرطة إن المرأة اعترفت بأنها وعشيقها قتلا زوجها.

وكان العشيق راجيش أجاكولو قد دخل المستشفى ليلة 28 نوفمبر، وأخبرت المرأة أهل زوجها بتعرض ابنهم لهجوم بالحمض.

وقالت الشرطة إن الوالدين صدقا أن الشاب الذي يتلقى العلاج في المستشفى هو ابنهما، ودفعا ما قيمته نحو 8 آلاف دولار للمستشفى.

ولم يكشف النقاب عن المؤامرة حتى 9 ديسمبر، حين زار الشقيق المستشفى وساورته الشكوك فأبلغ الشرطة.