الطمع يدفعه لقتل شقيقه المعاق

سلم ميكانيكى بقرية كفر غنام في مصر، نفسه إلى الشرطة بعد أن أنهى حياة شقيقه المعاق بضربة مطرقة على رأسه، بسبب خلاف على الميراث.

وتلقى أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول جثة شاب معاق وبه آثار ضرب على الرأس.

وانتقل رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "صبرى ال ع م" 33 سنة معاق، وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين المجنى عليه وبين شقيقه "محمد" 25 سنة ميكانيكى، بسبب الميراث، فضرب الأخير شقيقه المعاق بمطرقة على رأسه حال جلوسه على كرسى، ما أدى إلى تهشيم الرأس، وسلم المتهم نفسه إلى مركز الشرطة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأُخطرت النيابة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وقررت نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة.