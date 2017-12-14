تعرف على قصة أول فيلم ستعرضه السينما السعودية

أكد مصدر أن فيلم "وُلد ملكاً" الذي يتناول الزيارة التاريخية للملك فيصل إلى بريطانيا عام 1919 عندما كان مبعوثاً لوالده الملك عبدالعزيز آل سعود سيكون أول الأفلام الحصرية عرضاً في السينما السعودية بعد انطلاقتها بعد حوالي 5 أشهر.

ووفقاً للعربية نت، فإن الفيلم الذي تم تصويره بين الرياض ولندن وأخرجه الإسباني "أجوستي فيلارونغا" لازال في مرحلة المونتاج وتمت مراجعة أحداثه وتدقيقه من دارة الملك عبدالعزيز ويتناول الرحلة الشهيرة للملك فيصل إلى بريطانيا عندما كان عمره 14 عاماً، وتواجد طاقم عمل الفيلم في السعودية لمدة 4 أسابيع لتصوير عدد من المشاهد التاريخية المرتبطة بالبيئة المحلية بداية من مطلع نوفمبر الماضي، وبمشاركة عدد من مجاميع الكومبارس والممثلين بأدوار ثانوية الذين تم استقطابهم وفق مواصفات خاصة من ناحية الهيئة وتعابير الوجه واللكنة واللون، وكانت من ضمن الشروط أن يتسم المتقدم بالمظهر النجدي البدوي ويمنع من حلق لحيته. ونجح المخرج في تصوير عدد من المعارك وملامح ثرية تجسد الحياة في الماضي.

وتولت شركة "أفلام نبراس" السعودية تقديم كافة الخدمات الفنية والإنتاجية واللوجستية لطاقم العمل خلال تواجده في السعودية.

وكشف موقع (Imdp) المختص بالأفلام عن طاقم فيلم (BORN AKING 2018) حيث يضم الطاقم:

"هيرميون كورفيلد"، "إد سكرين"، "لورانس فوكس" و"جيمس فليت" وقام بكتابته "ري لوريجا" و"هنري فرتز" ومن السعودية بدر السماري.

وكان مقرراً أن يتم تصوير الفيلم في سبتمبر العام الماضي إلا أن بعض الظروف الفنية أجلت التصوير حوالي 8 أشهر حيث انطلق في لندن بشهر مايو الماضي واستمر إلى يوليو.

وتحدث المخرج فيلارونغا لموقع "سينيوروبا" الإخباري عن فيلم "ولد ملكاً"، مؤكداً أن الفيلم من إنتاج إسباني مشترك (من قبل لولافيلمز، برئاسة أندريس غوميز) ومن المملكة المتحدة (سلتيك فيلمز إنتيرتينمنت) وأيضاً بمشاركة إنتاجية من السعودية.

وقال إنه فضل تأخير التصوير في السعودية إلى أكتوبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي كانت ستشكل عقبة فيما لو تم تقديمه.



وأوضح فيلارونغا في تصريحات بشهر مارس الماضي أنه كان قلقاً من هذه التجربة وقال: "إنه فيلم ضخم، وهو شيء يعادل أربعة أضعاف ما قمت به حتى الآن، كما أنه يتضمن مشاهد حربية للمعارك"، وأضاف: "أنا متحمس جداً حيال ذلك! إنها مغامرة حقيقية: قلت لا للمنتج مرتين لأنني كنت متخوفاً من خوض التجربة، ولكن الآن أصبحت أحب الذهاب إلى السعودية".