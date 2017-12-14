ترقبوا 12 ساعة من التخفيضات الكبرى مع انطلاق «دبي للتسوق»

تقدم مختلف المحلات التجارية المتواجدة في "مول الإمارات"،و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، و"سيتي سنتر معيصم"، و"سيتي سنتر البرشاء"، و"سيتي سنتر الشندغة"، تنزيلات خاصة مع بداية العام الجديد خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ابتداءً من منتصف النهار حتى منتصف الليل، كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بمختلف العروض الترويجية التي تقدم خصومات ما بين 25٪ حتى90٪ لمدة 12 ساعة. بالإضافة لذلك٬ يمكن للزوّار دخول سحب كبير للفوز بجائزة مذهلة بقيمة 50 ألف درهم تمنح الفائز الفرصة للاستمتاع بالتسوق في أي من مراكز ماجد الفطيم خلال مهرجان دبي للتسوق، وذلك عند إنفاق 300 درهم للتأهل ودخول السحب، الذي سيقام مباشرة بعد الساعة 12 منتصف الليل بتاريخ 27 ديسمبر.

وتعود الدورة الثالثة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق بدءاً من 26 ديسمبر 2017 حتى 27 يناير 2018، لتسعد جميع الزوار والمتسوقين بشهر كامل من التخفيضات، والفعاليات الترفيهية العالمية الرائعة، حيث تقدم فرصاً لقضاء أجمل الأوقات لجميع أفراد العائلة.

جدد أثاث منزلك - انفق واربح

سيحظى المتسوقون أيضا بعروض قيّمة كل يوم ثلاثاء من مختلف المحلات التجارية الرائدة في مجال الأدوات المنزلية، كما وستمنح فرصة الفوز لعشاق الديكور والأثاث بإحدى الغرف التالية: معيشة أو طعام أو نوم أو جميعها مجهزّة بالكامل بأثاث فاخر، وقيمة نقدية تبلغ 10 آلاف درهم، وذلك عند إنفاق 1،000 درهم في المحلات المشاركة والتي تشمل "ايكيا"، و"آي دي ديزاين"، و"هوم سنتر"، و"هوم بوكس"، و"كوتيج شيك".

مفاجآت يوم الجمعة

تقدم مفاجآت يوم الجمعة ابتداءً من 29 ديسمبر الحالي، فرص خيالية لمحبي التسوق كل يوم جمعة خلال مهرجان دبي للتسوق، ليمنح عشاق التسوق فرصة الحصول على منتجات حصرية بأسعار مغرية، علماً بأنه لن يتم الكشف عن هذه العروض إلا قبل 24 ساعة، لخلق جو من الحماس والتشويق، وحث المتسوقين للاطلاع على آخر المستجدات من خلال الموقع الالكتروني لمهرجان دبي للتسوق ومتابعة مواقع التوصل الاجتماعي.

آخر التخفيضات / الأسبوع النهائي للمهرجان

وكما سيخصص مهرجان دبي للتسوق خلال آخر ثلاثة أيام لفعالياته 25 و26 و 27 يناير المقبل تخفيضات أخرى، تشجع المتسوقين على التسوق مرة أخرى قبل اختتام الحدث .