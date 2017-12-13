يضحي بحياته لإنقاذ هاتفه

شبت النيران، الاثنين الماضي، فجأة في معمل لصناعة الشيشة وتوابعها في مدينة Ningbo بالشرق الصيني، وهرع جميع العمال إلى الخارج مرعوبين، إلا واحداً أصر على العودة إلى حيث كان، لأنه نسي هاتفه الجوال في الداخل وأراد استرجاعه، فأحاطت به النيران ولفته ألسنتها بالكامل تقريبا.

ووفقا لما يظهر في الفيديو أدناه، يبدو بعض زملائه قلقين عليه خارج المستودع المشتعل، إلى أن عاد هو نفسه مشتعلا من رأسه إلى أخمص قدميه.

وأسرع إليه أحد العمال بطفاية للحريق، وأنقذه من نار كادت تقضي عليه، في وقت كان زميل آخر يقوم بتصوير ما يحدث بهاتفه الجوال، وفقاً لما نقله موقع العربية نت عن صحيفة "الصن" البريطانية، التي ذكرت أنهم نقلوا العامل إلى مستشفى قريب، فعالجوه من حروق درجة ثالثة نالت من معظم جسمه تقريبا.

أحد المالكين لمصنع China Hookah Manufacturing Company الأكبر في ولاية "زيجانغ" لتصنيع الشيشة وخراطيمها بشكل خاص، ذكر أن العامل كان واحدا من أوائل الذين فروا من الحريق حين بدأ، ولكنه "عاد حين أدرك أنه ترك هاتفه في مكان عمله" إلا أنه لم يعثر على الهاتف فخرج من بين النيران.