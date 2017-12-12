مازح صديقه بتسليط أشعة الليزر على عينيه .. فماذا حدث؟

تعرض شاب سعودي بمنطقة جازان لحرقٍ في مركز الإبصار بعينيه ونزيف حاد في الشبكية، ما أدى لإصابته بالعمى، وذلك إثر مزاح من أحد أصدقائه بتسليط أشعة الليزر الأزرق مباشرة على عينيه، فيما أكد الأطباء عدم إمكانية علاجه.

وأوضح استشاري العيون الدكتور فيصل الطبيقي، وفقاً لـ"سبق"، أن شاباً في عمر 16 عاماً راجع المستشفى وهو فاقداً لبصره، وعند الكشف عليه تبين أن لديه حرقاً في مركز الإبصار ونزيفاً حاداً في الشبكية.

وأضاف دكتور الطبيقي، أن الشاب أجاب عند سؤاله عن السبب، بأن أحد أصدقائه مازحه بتسليط أشعة الليزر الأزرق مباشرة على عينيه، مؤكداً أن فقدان البصر في مثل هذه الحالات دائم ولا يمكن علاجه، محذراً من تصويب أشعة الليزر مباشرة على العيون لخطورته وتسببه بفقدان البصر.