قرية ألمانية تباع بـ 140ألف يورو فقط

ذكرت صحيفة " ذا لوكال" ان قرية تعتبر من تاريخ المانيا الشرقية سابقا، بيعت بثمن لا يتجاوز 140 ألف يورو في مزاد غير عادي لمشتر مجهول.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن بيوت القرية الخاوية، وسكانها العجزة وعددهم لا يتجاوز العشرين تعكس المصير الذي ألت إليه مناطق من المانيا الشرقية الشيوعية منذ توحيد البلاد قبل 27 عاما.

وقد ظفر المشتري المجهول بقرية" الويان" بالقرية من شركة المزادات "كارهاوزن" التي حددت سعرها الأولي ب 125 الف يورو. وكانت بيعت في عام 2000 لمستثمرين خاصين بمارك رمزي واحد. ولم يتمكن الاخوان وهما المشترين الأصليين من الحيلولة دون تعرضها للإهمال. ويقطن القرية المتداعية ببيوتها الخربة التي تقع في مقاطعة" براندبيرغ

وتقع على بعد 120 كم شرق برلين،سوى عشرين متقاعدا.