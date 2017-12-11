متى تنتهي "عقوبة" المطربة شيرين عبدالوهاب؟

كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، أن مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر أصدرت قرارا بشأن المطربة شيرين عبدالوهاب، على خلفية تعليق ساخر عن مياه النيل في إحدى حفلاتها.

وقالت الوكالة إن مجلس النقابة اعتمد "قرار إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب عن العمل وعدم منحها أي تصاريح للحفلات لمدة شهرين داخل مصر بدءا من تاريخ إيقافها على أن ينتهي الإيقاف يوم 14 يناير المقبل".

وكانت الفنانة قد استجابت لاستدعاء الشؤون القانونية لنقابة المهن الموسيقية للتحقيق معها، وسؤالها عن ملابسات واقعة السخرية غير المبررة في إحدى حفلاتها.

و"انتهى مجلس النقابة إلى إيقافها، وأكد أن ما بدر من شيرين عبدالوهاب أساء إلى جموع الشعب المصري والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين الذين رفضوا وأدانوا ما جاء على لسانها خاصة وإنها ليست الواقعة الأولى لها".

وقال نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه "يجب طي هذه الصفحة تماما والتفرغ لدعم هذا الوطن ثقافيا وفنيا في هذه المرحلة التاريخية الفارقة لتحقيق طموحات هذا الشعب العظيم".