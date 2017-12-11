هزاع بن زايد ينعي الفنان أبو بكر سالم

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نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي وافته المنية مساء الأحد بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهر 78 عاماً.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "صوت نابع من عمق الأصالة الخليجية، حمل شجن بلاده وحضارتها وكان صوته تجسيداً للثقافة اليمنية والخليجية والعربية، أحبه الناس وبات جزءاً من ذاكرتهم الإنسانية الجميلة. رحم الله الفنان الكبير أبو بكر سالم".

 

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