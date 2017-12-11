رحيل أبوبكر سالم أسطورة الغناء الخليجي

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
طباعة Email

توفي أمس أسطورة الغناء الخليجي الفنان أبو بكر سالم، عن عمر يناهز 78 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض. وكان الفنان الراحل يتنقل بين مستشفيات السعودية وألمانيا وعدة دول أخرى من أجل تلقي العلاج.

ولد أبوبكر بن سالم بن زين بن حسن بلفقيه في 17 مارس 1939 بمدينة تريم التاريخية في حضرموت.

وتميز بثقافة عالية انعكست وعياً فنياً واسعاً في تجربته الطويلة، كما تميز بعذوبة صوته وتعدد طبقاته بين القرار والجواب، وبالقدرة على استبطان النص وجدانياً بأبعاده المختلفة فرحاً وحزناً، كما تميز بقدرته على أداء الألوان الغنائية المختلفة، فإلى جانب إجادته الأغنيتين الحضرمية والعدنية، أجاد الغناء الصنعاني الذي بدأ يمارسه منذ بداياته الفنية، وقدّم أكثر من عشر أغانٍ، منها:

«قال المعنى لمه»، «مسكين يا ناس»، «يا ليل هل أشكو»، «وامغرد»، «بات ساجي الطرف»، «أحبة ربى صنعاء»، «رسولي قوم»، واللون الخليجي «مجروح» و«أصيل والله أصيل»، إضافة إلى القصائد الفصيحة لأبي القاسم الشابي وجده أبي بكر بن شهاب، وقد حقق أبو بكر سالم نجاحاً كبيراً على مستوى الجزيرة والوطن العربي، وتغنّى بأعماله كبار الفنانين، واشتهرت أغانيه بالحكمة والموعظة.

يعتبر الراحل من أشهر الفنانين على الساحة الخليجية والعربية، ويلقب بـ«أبو الغناء الخليجي»، ويعتبر من الفنانين القلائل في الوطن العربي الذين نجحوا في الجمع بين الغناء ونظم الشعر والتلحين والتوزيع الموسيقي.

طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: ما لا تعرفه عن الفنان أبوبكر سالم

    ما لا تعرفه عن الفنان أبوبكر سالم

    توفي الفنان أبوبكر سالم بلفقيه عن عمر ناهز الثامنة والسبعين عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض تنقل فيها بين مستشفيات المملكة وألمانيا وعدد من المدن الأوروبية.

  • الصورة: مقطع مؤثر للفنان الراحل أبو بكر سالم

    مقطع مؤثر للفنان الراحل أبو بكر سالم

    تداول محبو الفنان الراحل أبو بكر سالم مقطع فيديو مؤثراً لمكالمة هاتفية مع التلفزيون الكويتي يقدم خلالها الفنان الكبير تعازيه للشعب الكويتي في وفاة الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا الذي وافته المنية في شهر أغسطس الماضي.

  • الصورة: هزاع بن زايد: أبوبكر سالم حمل شجن بلاده وحضارتها

    هزاع بن زايد: أبوبكر سالم حمل شجن بلاده وحضارتها

    نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي وافته المنية مساء الأحد بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهر 78 عاماً.

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon