أبوبكر سالم في ذمة الله

توفي مساء اليوم، الفنان الكبير ‎أبو بكر سالم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 78 عاما.

أبو بكر سالم فنان وملحن وشاعر واديب سعودي من اصول يمنية انتقل للسعودية منذ سبعينات القرن الماضي عاش متنقلا بين عدن وبيروت وجدة والقاهرة إلى أن استقر في الرياض.

ولد أبوبكر بن سالم بن زين بن حسن بلفقيه في 17 مارس 1939 بمدينة تريم التاريخية في حضرموت. ونشأ في أسرة عريقة عرفت بالنجابة والذكاء واشتهرت بالعلم والأدب إذ ان غالبية افرادها شعراء ان لم يكونوا يحملون العلم والشعر في أن معا.

في فترة العشرينات من عمره عمل أبوبكر في حـقـل التعليم لمدة ثلاث سنوات فهو خريج معهد إعداد المعلمين وأظهر تفوقاً في الأدب والشعر وكان أحد المعلمين المتميزين في مادة النحو كما أن مواهبه الشعرية بدأت منذ بلوغه السابعة عشرة من عمره حينما كتب أول اغنيه له من كلماته وهي يا ورد محلا جمالك بين الورود ولديه ديوان شعري وقد سماه ديوان شاعر قبل الطرب تحتوي القصائد التي غناها والفنانين الآخرين أيضا.

وكان آخر ظهور للفنان في احتفالات اليوم الوطني السعودي، خلال حفل بهذه المناسبة، لكن مرضه منعه أن يكمله.