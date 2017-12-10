انتحار مغنية بريطانية في فندق قطري

تسعى إحدى المحاكم البريطانية لكشف غموض قضية انتحار مغنية بريطانية تدعى دانيلا اوبينج في فندق قطري 5 نجوم، سافرت للعمل به، إلا أنهم عثروا عليها جثة في غرفتها بعد 6 أيام من الوصول.

ووفقا لما نقلته قناة الغد عن صحيفة “ذا صن” البريطانية، وقعت اوبينج 32 عاما، عقداً في سبتمبر الماضي مع الفندق القطري للغناء فيه، بعد ان اضطرتها الظروف لبحث عن عمل بالخارج.

وأوضحت الصحيفة أن اوبينج أم عزباء لابن وحيد، وكانت معتلة بمرض الصرع، ومصابة بورم حميد في الدماغ. مع ذلك صنفها مفتشو مصلحة الرعاية الاجتماعية في بداية العام الجاري بأنها “قادرة على العمل” الذي بحثت عنه في بريطانيا ولم تجد ما يناسبها.

ووقعت اوبينج العقد مع فندق “إنتركونتيننتال” بالدوحة، لمدة 6 أشهر، وسافرت إلى هناك، ووفقا لما ذكره أحد أصدقائها كانت بصحة ومعنويات جيدة حين غادرت إلى الدوحة.

وتحاول المحكمة البريطانية التي ستفتح ملف تحقيق خاص بالقضية الشهر المقبل التعرف إلى ملابسات انتحارها بالدوحة.