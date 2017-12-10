ماذا يشاهد ترامب أمام التلفاز 8 ساعات؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقضي ما بين 4 إلى 8 ساعات يوميا في مشاهدة التلفاز.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مقربين من الرئيس أن ترامب يبدأ يومه الساعة الخامسة والنصف صباحا بمشاهدة قناة سي إن إن التي ينتقدها بشكل لاذع.

ثم ينتقل ترامب، بحسب هذه المصادر، إلى مشاهدة برنامج "فوكس والأصدقاء" الصباحي على محطة فوكس نيوز المفضلة لديه، كما يشاهد على ذات المحطة البرامج الرئيسية وقت الذروة.

وتشمل العروض الرئاسية الأخرى عروض فوكس في وقت الذروة التي استضافتها شون هانيتي ولورا إنغراهام وجانين بيرو.

وتتناقض هذه التقارير مع تصريحات أدلى بها ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى آسيا حين قال:" صدقوا هذا أو لا.. أنا لا أشاهد التلفاز كثيرا حتى إن كنت في واشنطن أو نيويورك".

وأضاف:" إن الناس الذين لا يعرفونني يحبون قول أنني أشاهد التلفاز- أقصد هؤلاء الذين يعتمدون على مصادر مزيفة".

وتابع مهاجما الصحافة، قائلا:" تعلمون صحفيون مزيفون ومصادر مزيفة".

وأوضح أنه لا يجد وقتا لمشاهدة التلفاز لأنه يقرأ الأوراق والوثائق كثيرا، قائلا:" إنني أقضي وقتا في القراءة أكثر بكثير من مشاهدة التلفاز".