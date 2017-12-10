ياباني يقتل زوجته وأخته الكاهنة بسيف

ذكرت الشرطة ووسائل الإعلام في اليابان أن يابانيا كان يشهر سيفا قتل أخته وهي كاهنة من الشنتو في فناء مزار بطوكيو ثم قام بعد ذلك بقتل زوجته طعنا قبل أن ينتحر.

وامتنعت الشرطة عن التعليق على دافع هذه الجريمة التي وقعت يوم الخميس .

وقام شيجينياجا توميوكا (56 عاما) بمهاجمة ناجاكو توميوكا (58 عاما) كبيرة كهنة مزار توميوكا هاشمانجو لدى خروجها من سيارة. وقالت تقارير إخبارية إنها أخته.

وقالت الشرطة إن زوجته ماريكو التي يبلغ عمرها 49 عاما تعرضت للطعن كما أصيب سائق السيارة بسيف قبل مقتلها هي أ]ضا.

وذكرت صحيفة سانكي أن شيجينياجا بعث برسالة تهديد لأخته في 2006 قائلا إنه "سيرسلها إلى الجحيم".

والشنتو هي الديانة السائدة في اليابان حيث تنتشر مزارات كثيرة لها.