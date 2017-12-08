حفل زفاف من السودان إلى نيويورك عبر "واتساب"

في حدث فريد من نوعه، أقدم شاب سعودي من أصل سوداني، على إقامة حفل زفافه عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب.

الشاب المبتعث في الولايات المتحدة الأميركية، ويدعى عبدالعزيز مروان حسين محمد، يعمل في مانهاتن الأميركية بعد أن حصل على تصريح الهجرة والعمل منذ عامين ونصف.

وكان الشاب قد ولد ونشأ في مدينة جدة السعودية بعد أن انتقل والده للعيش بها، قبل أن ينتقل إلى نيويورك في عام 2014.

واضطر الشاب إلى مغادرة السودان قبل أن يتم زواجه على خطيبته بالخرطوم.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن أحد أقارب الشاب قام ببث مراسم حفل الزفاف الذي أقيم في مدينة الخرطوم، ونقل مشاهد الإحتفال له عبر تطبيق واتساب.