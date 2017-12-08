حرائق كاليفورنيا.. شاب يخاطر بحياته من أجل إنقاذ أرنب

رصدت الكاميرات مشهدا مؤثرا وسط حرائق كاليفورنيا، حيث خاطر شاب بحياته من أجل إنقاذ أرنب حاوطته النيران.

وانتشرت أكبر حرائق غابات في شمال لوس أنجلوس بفعل الرياح الشديدة وامتدت إلى 400 كيلومتر مربع في وقت مبكر من صباح الخميس، مما اضطر السلطات الى القيام بالمزيد من عمليات الاجلاء.

ويتعرض الكثير من المناطق في لوس أنجلوس ومقاطعات فينتورا المجاورة لأعلى حالات التأهب لمواجهة الحرائق حتى يوم السبت.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن سرعة الرياح اليوم بلغت 80 الى 110 كيلومترات في الساعة، وتوقعت أن تستمر في عطلة نهاية الاسبوع مما يخفض مستويات الرطوبة النسبية إلى درجة العشرات أو أو اقل.

وجرى إجلاء أكثر من 100 الف شخص في المنطقة.