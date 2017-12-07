ملكة جمال تركيا تواجه حكما بالسجن بسبب تغريدة

قالت وكالة دوجان التركية الخاصة للأنباء إن ملكة جمال تركية سابقة قد تواجه حكما بالسجن لمدة عام بسبب تغريدة على تويتر أشارت فيها إلى محاولة انقلاب وقعت العام الماضي وكلفتها لقب ملكة الجمال.

وذكرت الوكالة إن ممثل ادعاء في اسطنبول اتهم إيتير إيسين (18 عاما)، التي جردت من اللقب في سبتمبر الماضي بعد حصولها عليه بيوم واحد، بأنها "أهانت علنا قطاعا من المجتمع" بعد تقديم ثلاثة بلاغات رسمية بشأن تغريدتها.

وقالت الوكالة إن عريضة الاتهام شملت تصريحا لإيسين قالت فيه إنه أعيد نشر تغريدتها بشكل تهكمي لإحياء ذكرى من قتلوا يوم 15 يوليو 2016 وإنها لم تقصد إهانة أي قطاع من المجتمع التركي.

وقتل نحو 250 شخصا أغلبهم مدنيون عزل وأصيب أكثر من ألف بجروح في محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو 2016. وأعلنت تركيا بعد ذلك اليوم عيدا للديمقراطية والوحدة الوطنية وأصبح عطلة رسمية.

