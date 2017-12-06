تعرف على أبرز فعاليات وتخفيضات مهرجان دبي للتسوق

تعود الدورة الثالثة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق بدءاً من 26 ديسمبر 2017 حتى 27 يناير 2018، لتسعد جميع الزوار والمتسوقين بشهر كامل من التخفيضات، والفعاليات الترفيهية العالمية الرائعة، حيث تقدم فرصاً لقضاء أجمل الأوقات لجميع أفراد العائلة.

ويشهد المهرجان إقبال ملايين المتسوّقين على مختلف المراكز التجارية ليستفيدوا من عروض ترويجية مذهلة على منتجات عالمية ، وكذلك من وجود فرص لربح جوائز قيّمة من سيارات فاخرة، ومجوهرات، ومبالغ نقدية ضمن سحوبات المهرجان الكبرى اليومية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري: "يشكل مهرجان دبي للتسوق أبرز مكونات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة خاصة وأنه سيقدم خلال الدورة المقبلة مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة. وسنحرص بالتعاون مع شركاءنا الاستراتيجيين على تقديم تجربة تسوق لا تنسى للجميع تتيح لهم المجال للقاء الكثير من المشاهير وحضور دروس تخصصية لخبراء معروفين في مجال الموضة والأزياء ما يرسخ من مكانة دبي كوجهة تسوق عالمية خلال العام المقبل. وعلى مدى السنوات الماضية تعاونا بشكل وثيق مع تجار التجزئة على الصعيدين المحلي والعالمي لتقديم الأفضل وبالفعل استفادت دبي من المزيج المميز للعلامات التجارية العالمية والمصممين المحليين لتقديم تجارب تسوق متنوعة تجعل منها وجهة حقيقية للمتسوقين من مختلف أنحاء العالم".

وتتضمن الدورة الجديدة للمهرجان تخفيضات وتنزيلات على مجموعة كبيرة من العلامات التجارية، وعروض الألعاب النارية الرائعة، والعديد من الفعاليات الترفيهية في مختلف المراكز التجارية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز تجارب مكوّناته وعناصره الثلاثة المتمثّلة في: "الترفيه ،الربح ،التسوق"، ومنحها طابعًا مميزًا، بحيث تشمل روائع الموضة والأزياء، وروائع الجمال والعطور، وروائع الذهب والمجوهرات، لتمثل هذه الفعاليات منصات يقوم خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض أو إقامة الأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى شريحة أوسع من الزوّار والمتسوّقين.

وفيما يلي أبرز الفعاليات والعروض الترويجية خلال مهرجان دبي للتسوق:

بطاقة مهرجان دبي للتسوق

تقدم بطاقة مهرجان دبي للتسوق للزائرين والمقيمين فرصة مميزة لاكتشاف كل ما هو ممكن في دبي من خلال خصومات رائعة على رسوم الدخول إلى المعالم السياحية وكذلك على المطاعم. وتصل الخصومات إلى 65% على أبرز الوجهات السياحية بما فيما في ذلك حديقة "أكوافنتشر المائية" في "أتلانتس النخلة"، و" كيدزانيا٬ في دبي مول،وكما يمكنهم التلذذ بتجربة أشهى المأكولات في مطعم "شان كونولي" المميز في "دبي أوبرا"، أو في مطعم "إيوان" في فندق " بالاس داون تاون" الذي يقدم مجموعة واسعة من أشهى الأطباق العربية المتنوعة.

موسم خصومات استثنائية

تحتضن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن مهرجان دبي للتسوق، مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية والمكافآت الحصرية، التي تمنح المتسوقين فرصة الاستمتاع بتجارب لا تفوت.

12 ساعة تسوق

تقدم مختلف المحلات التجارية المتواجدة في "مول الإمارات"،و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، و"سيتي سنتر معيصم"، و"سيتي سنتر البرشاء"، و"سيتي سنتر الشندغة"، تنزيلات خاصة مع بداية العام الجديد خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ابتداءً من منتصف النهار حتى منتصف الليل، كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بمختلف العروض الترويجية التي تقدم خصومات ما بين 25٪ حتى90٪ لمدة 12 ساعة. بالإضافة لذلك٬ يمكن للزوّار دخول سحب كبير للفوز بجائزة مذهلة بقيمة 50 ألف درهم تمنح الفائز الفرصة للاستمتاع بالتسوق في أي من مراكز ماجد الفطيم خلال مهرجان دبي للتسوق، وذلك عند إنفاق 300 درهم للتأهل ودخول السحب، الذي سيقام مباشرة بعد الساعة 12 منتصف الليل بتاريخ 27 ديسمبر.

جدد أثاث منزلك - انفق واربح

سيحظى المتسوقون بعروض قيّمة كل يوم ثلاثاء من مختلف المحلات التجارية الرائدة في مجال الأدوات المنزلية، كما وستمنح فرصة الفوز لعشاق الديكور والأثاث بإحدى الغرف التالية: معيشة أو طعام أو نوم أو جميعها مجهزّة بالكامل بأثاث فاخر، وقيمة نقدية تبلغ 10 آلاف درهم، وذلك عند إنفاق 1،000 درهم في المحلات المشاركة والتي تشمل "ايكيا"، و"آي دي ديزاين"، و"هوم سنتر"، و"هوم بوكس"، و"كوتيج شيك".

مفاجآت يوم الجمعة

تقدم مفاجآت يوم الجمعة ابتداءً من 29 ديسمبر الحالي، فرص خيالية لمحبي التسوق كل يوم جمعة خلال مهرجان دبي للتسوق، ليمنح عشاق التسوق فرصة الحصول على منتجات حصرية بأسعار مغرية، علماً بأنه لن يتم الكشف عن هذه العروض إلا قبل 24 ساعة، لخلق جو من الحماس والتشويق، وحث المتسوقين للاطلاع على آخر المستجدات من خلال الموقع الالكتروني لمهرجان دبي للتسوق ومتابعة مواقع التوصل الاجتماعي.

آخر التخفيضات / الأسبوع النهائي للمهرجان

وكما سيخصص مهرجان دبي للتسوق خلال آخر ثلاثة أيام لفعالياته 25 و26 و 27 يناير المقبل تخفيضات أخرى، تشجع المتسوقين على التسوق مرة أخرى قبل اختتام الحدث .

العروض الترويجية

سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات

ستقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لـ 100 فائز أكثر من 33 كغمن الذهب خلال المهرجان. حيث أنه عند إنفاق 500 درهم كحد أدنى في أي من محلات الذهب والمجوهرات في دبي والمشاركة في العرض الترويجي، يتمكن المتسوق من ربح إحدى ثلاث جوائز قيمة من الذهب يوميا. حيث يمنح للفائز الأول نصف كيلوغرام من الذهب، ويقدم للفائز الثاني والثالث ربع كيلوغرام من الذهب بشكل يومي. وفي آخر يوم من مهرجان دبي للتسوق، سيحظى فائز واحد بكيلوغرام واحد من الذهب في السحب النهائي.

سحوبات إنفينيتي الكبرى

تعود سحوبات إنفينيتي الكبرى ضمن مهرجان دبي للتسوق لتقدم فرصة لأحد المحظوظين بالفوز بسيارة إنفينيتي QX60 و150 ألف درهم نقداً يومياً. فيما يمكن شراء بطاقات السحب بسعر 200 درهم من محطات "إينوك" و"إيبكو"، والقرية العالمية، وسوبرماركت "زوم"، بالإضافة إلى مواقع ومراكز تجارية محددة. كما سيتم الإعلان عن الفائزين في السحوبات اليومية عند الساعة العاشرة مساءً عبر قناة سما دبي، وكما سيقدم السحب الكبير جوائز نقدية بقيمة إجمالية قدرها مليون درهم خلال المهرجان.

أكثر من مليون فرصة للاحتفال - تسوق و اربح-

تقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي حملة ترويجية بعنوان "تسوق واربح" ،حيث يحظى المتسوق على فرصة الفوز بجوائز نقدية قيمتها مليون درهم عند إنفاق 200 درهم ومضاعافاتها في أي من مراكز التسوق المشاركة خلال فترة المهرجان.

بطاقات الولاء خلال المهرجان

يقدم برنامج الولاء طوال مهرجان دبي للتسوق فرص حصرية ومميزة للأعضاء المشاركين في بطاقات الولاء والتي تتمثل في: "بطاقة شكراً"، "بطاقة أباريل"، "بطاقة أير مايلز " و بطاقة " جاشنمال"، حيث ستتاح الفرصة أمامهم للدخول في السحب والفوز بهدايا رائعة ومتعددة. وللمشاركة في هذا السحب الكبير ما على المتسوقين إلا استعمال بطاقة الائتمان الخاصة بهم للحصول على النقاط المجمعة من مختلف المشتريات خلال المهرجان، وادخال بياناتهم الشخصية على الموقع الالكتروني mydsf.ae ليحصلوا على فرصة الفوز.

فعاليات ترفيهية

عروض الألعاب النارية

من خلال تعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع مراس، يحتضن مهرجان دبي للتسوق سلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة، لتزين سماء دبي طوال شهر كامل من العروض المغرية. وتقام هذه العروض المشوقة في العديد من الأماكن بدبي لتذهل المتسوقين والزوار مساء كل خميس وجمعة في "ذا بييتش" مقابل "جميرا بيتش ريزيدنس"، وفي "لا مير" و"السيف". وكما بإمكان الزوار حجز مقاعد لهم في أي من المطاعم المعروفة والمطلة على العروض في كل من الأماكن الثلاثة، وكذلك الاستمتاع بمشاهدة مختلف العروض والفعاليات الشيقة.

فعاليات مراكز التسوق

تقدم العديد من مراكز التسوق في دبي، خلال المهرجان فعاليات وعروضاً ترويجية تتيح الفرصة أمام المتسوقين للحصول على تجربة تسوق مميزة.

تضم المراكز التجارية المشاركة ومنها "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة" عروضاً للرقص والموسيقى والجمباز.

أما الوجهة الترفيهية "السيف"، فستسعد زوارها بمجموعة من عروض الإضاءة والألوان في أجواء موسيقية رائعة خلال المهرجان، مثل "ذا لايتينج فايريز"، و"لايت أمبريلا" كجزء من برنامج ليالي السيف.

ويقدم "ذا أوتلت فيليدج" مجموعة من الأنشطة والفعاليات المميزة، حيث سيستمتع الزوّار بعروض الشخصية الكرتونية " نوتكراكر"، و "جولد الوسيونس"

وكما ستمتاز الوجهة البحرية الجديدة "لامير" بجو كاريبي مع وجود مسيرات للاعبي الخفة والمشي على السيقان الخشبية، ولفرق موسيقية، أما وجهة "ذا بيتش" فستحتفل بعروض ترفيهية وبهلوانية رائعة.

ويحتفل "دبي مول" خلال المهرجان بعروض موسيقية جذابة ضمن برنامج موسيقي متنوع.

فعالية السوق الموسمي

تعود فعالية «السوق الموسمي»، إحدى الفعاليات الرئيسية لمهرجان دبي للتسوق، بحلة جديدة وبمضمون أكبر وأشمل في دورتها الخامسة، ابتداءً من 11 حتى 20 يناير المقبل في حديقة البرج في وسط مدينة دبي . وتتيح هذه الفعالية للمتسوقين فرصة الاختيارمن تشكيلة واسعة من المنتجات المختلفة لعدد من مصممي الأزياء الموهوبين والتجار الواعدين في بيئة ثقافية إبداعية مميزة تضفي على عملية التسوق طعماً وبعداً آخرين، كما سيسعد الزوار بمجموعة من الأنشطة والتي تشمل العروض الحية للموسيقى والدراما، وحصص اللياقة البدنية مثل دروس اليوغا ، إلى جانب عرض أحدث الأفلام الوثائقية في السينما المفتوحة والاستمتاع بالجو الرائع، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الشيقة للأطفال.