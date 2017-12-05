فيديو خداع بصري يذهل رواد مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو، جرى التقاطه في أحد شوارع ولاية كوينزلاند الأسترالية، ذهول رواد مواقع التواصل بسبب "خدعة بصرية" نفذها مصور الفيديو.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفيديو جرى التقاطه من داخل سيارة كانت تمر من أحدى شوارع مدينة ماكاي، شمالي أستراليا.

وحيّر الفيديو جل الأشخاص الذين شاهدوه على الشبكات الاجتماعية، وذلك بسبب يدين عملاقتين في وسط السماء.

وبعد التدقيق في الفيديو يتبين أن ما يظهر في الصورة هو انعكاس يدي المصور على زجاج السيارة.

وساعدت الغيوم السوداء التي كانت في السماء مصور الفيديو على إنجاح خدعته البصرية، إذ بدت أجزاء الصورة وكأنها كل واحد.