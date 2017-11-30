فعاليات وأنشطة في وجهات دبي الترفيهية ومراكز التسوق

احتفالاً باليوم الوطني 46 لدولة الإمارات، نظمت العديد من مؤسسات الدولة وهيئاتها المجتمعية فعاليات وأنشطة بالمناسبة، حيث نظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) مجموعة من الفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء المدينة.

حفلات غنائية

يحيي نخبة من الفنانين المشهورين بهذه المناسبة حفلات غنائية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع الحفل الرئيسي في «دبي باركس آند ريزورتس»، الذي يقام في الثاني من ديسمبر، ويضم الفنانين حسين الجسمي وبلقيس وفايز السعيد، فيما تقام يوم الجمعة الأول من ديسمبر حفلات عدة.

عروض وألعاب نارية

تتزين سماء إمارة دبي خلال الاحتفالات باليوم الوطني بأجمل عروض الألعاب النارية، في الأول والثاني من ديسمبر، حيث سيقام عرض الألعاب النارية يوم الجمعة الأول من ديسمبر في «لامير»، بينما سيقام في الثاني من ديسمبر ثلاثة عروض، الأول في «دبي فستيفال سيتي»، والثاني في «دبي باركس آند ريزورتس»، وأما الثالث فسيقام في «ذا بييتش»، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

فعاليات مراكز التسوّق

تشهد احتفالات اليوم الوطني هذا العام في «دبي فستيفال سيتي» مجموعة من الفعاليات، التي ستقام يوم الثاني من ديسمبر.

ويحتضن «سيتي ووك» وبالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة مسيرة الحب في الإمارات يشارك فيها نحو 1200 عارض من 16 دولة يوم 1 ديسمبر الساعة الرابعة عصراً، إضافة إلى القرية التراثيّة، وورش عمل الفنون والحرف للأطفال، وغيرها.

مشاهد حية

ولعرض تاريخ وثقافة دولة الإمارات، يحتضن «سيتي سنتر مردف» عروض خفة اليد، ومشاهد حية رائعة كل يوم.

وستتواجد في «سوق التنين 2» القرية التراثية العريقة، وسيقدم «مول الإمارات» برامج فنية وترفيهية منوعة ومميزة للزوار حتى 3 ديسمبر، ففي ركن «قلب واحد أمة واحدة» يتاح للزوار كتابة رسالة يعبرون من خلالها عن محبتهم لدولة الإمارات. وبإمكان الزوّار كذلك أخذ صورة لهم ضمن هذا القسم بينما يحملون علم الدولة، فيما سيتم وضع هذه الصور على شاشة فسيفساء رقمية لتجسد قلباً كبيراً، ومن جهة أخرى سيقوم فريق بتجسيد مشاهد مسرحية معبرة لـخمسة من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أجمل الأوقات

وسيتاح للعائلات الاستمتاع بأجمل الأوقات في «دبي باركس آند ريزورتس» من خلال مجموعة من الأنشطة، حيث يقدم «ريفرلاند دبي» ورشات عمل مميزة، أما «موشنجيت» فسيقدم جولات ركوب الجمل، وموسيقى من التراث، كما سيتمكن الزوار في «ليجولاند دبي» من تشكيل لوحة من الفسيفساء، أما بالنسبة للاستعراض الموسيقي البوليوودي «جان -إي- جيغار» فسيقام مرتين بشكل خاص بهذه المناسبة في «بوليوود بارك دبي».