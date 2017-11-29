تصفحت انستغرام .. فاكتشفت خيانة زوجها

اكتشفت طبيبة أسنان روسية خيانة زوجها أثناء تصفحها حساب امرأة أخرى على موقع إنستغرام، بعدما شاهدت صوراً لغرفة نومها على الموقع عن طريق الصدفة.

بينما كانت تتصفح حساب امرأة أخرى تدعى فلادا أبراموفيتش على إنستغرام، رأت يوليا أغرانوفيتش صورة التقطت من نافذة غرفة نومها تحمل عنوان "أضواء المدينة".

وبعد تفحص حساب المرأة بعناية، عثرت يوليا على صور لزوجها على الحساب ما زاد الأمر سوءاً وأثار حنقها وغضبها عليه، وفقا لموقع 24 الإخباري.

وقالت يوليا، من سان بطرسبرع: "كان صباحي عادياً، وكنت أتصفح إنستغرام بشكل عشوائي، وفجأة رأيت صورة التقطت من نافذة غرفة نومي. وعندما زرت حساب المرأة التي نشرت الصورة على إنستغرام، عثرت على العديد من الصور المثيرة للاهتمام ومن بينها صورة لزوجي".

وبعد أن واجهت يوليا غريمتها فلادا، أقفلت الأخيرة حسابها على إنستغرام تحاشياً لأي مشاكل، ما دفع يوليا لمواجهة زوجها الذي أنكر علاقته بالمرأة في بادئ الأمر قبل أن تفضح عشيقته أمره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يعرف إن كانت يوليا قد اتخذت أي إجراء ضد زوجها، إلا أنها حصلت على تعاطف الكثير من المتابعين بعدما نشرت قصتها كاملة على أحد مواقع التواصل، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.