تشييع الفنانة شادية وتنفيذ أولى وصاياها

شيع اليوم الأربعاء، جثمان الفنانة الكبيرة شادية من مسجد السيدة نفيسة، حيث شهدت الجنازة حضورًا كبيرًا من جمهور ومحبي الفنانة، التي وافتها المنية أمس الثلاثاء، بمستشفى الجلاء العسكري عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.



وأدى عدد كبير من الجمهور صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة، بمحيط مسجد السيدة نفيسة؛ بسبب امتلاء المسجد بالمصلين، إضافة لإصرار محبيها على الذهاب إلى المدافن لتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر البساتين.



وأوصت شادية المقربين منها، أن يشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة، وأن تدفن بمقابر أسرتها في منطقة البساتين، وذلك حسبما أكدت ياسمين الخيام التي كانت تلازمها طوال أيام علاجها بالمستشفى، حسب موقع فيتو.



وشارك مجموعة كبيرة من الفنانين كان في مقدمتهم أشرف زكي، نقيب الموسيقيين، الفنان سمير صبري، ماجدة زكي، رجاء الجداوي، الإعلامية بوسي شلبي، دلال عبد العزيز، وشيرين، والمئات من محبيها الذين شاركوا في صلاة الجنازة عليها.



النجمة الكبيرة شادية رحلت عن عالمنا مساء أمس "الثلاثاء"، بعد صراع مع المرض دخلت على إثره غرفة العناية المركزة في مستشفى الجلاء للقوات المسلحة، منذ أسابيع إلى أن توفاها الله.



ولدت شادية في عام 1934 وبدأت رحلتها الفنية في عمر 16 عاما، وخلال مسيرتها الفنية، التي انتهت باعتزالها عام 1984، شاركت في أكثر من 110 أفلام، وقدمت بصوتها مئات الأغنيات، ومثلت في عدد من المسلسلات الإذاعية، وقدمت مسرحية واحدة.