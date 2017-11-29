حديقة «أم الإمارات» تستضيف فعاليات «حكايا مسك»

تستضيف حديقة أم الإمارات مساء اليوم فعاليات "حكايا مسك"، الفعالية الرائدة عالمياً والتي تنظم للمرة الأولى خارج المملكة العربية السعودية وتستضيفها إمارة أبوظبي في الفترة من 29 نوفمبر ولغاية 1 ديسمبر 2017.

"حكايا مسك" أطلقها مركز الشباب العربي وفي إطار شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية"، وهي ترعى فنون صناعة القصة والسرد كتابةً ورسماً وتحريكاً وإخراجاً، وهي أكبر تجمّع للمبدعين الخليجيين والعرب والأجانب في هذه المجالات المتنوعة، حيث يلتقو ن لتبادل الخبرات وتشارك العملية الإبداعية من خلال ورش عمل مبتكرة تحتضن إبداعات الشباب.

- الأنشطة التي تشتمل عليها "حكايا مسك":

محترف الكتابة، وساحات الرسم، ومعمل الإنميشن، واستديو الإنتاج، وسوق حكايا، والمؤلف الصغير، وحكايا ديجيتال، وحكايا الإعلام، ومصنع الحكاية، وحكايا فخر.

حكايا فخر هي فقرة ستكون من الساعة 6:30 مساءً – 8 مساءً لثلاث أيام المهرجان وستتحدث في اليوم الأول عن إعلامي إماراتي غطى أخبار الحرب وساهم في خدمة الإمارات بدوره كإعلامي

وفي اليوم الثاني سيشمل لقاء مع عسكري من الجيش الإماراتي وأم شهيد يتحدثون عن فخرهم في خدمة دولة الإمارات وتضحيتهم بالغالي والنفيس لأرض هذا الوطن

واليوم الثالث سيكون عن شاعر ومغني إماراتي ساهموا بخدمة وطنهم الإمارات بفنهم.

مكان الفعالية: أبوظبي،

الزمان: الأربعاء 29 نوفمبر 2017

الوقت: 5:30 -8 مساءً