ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي تكشف النقاب عن الفيلم الوثائقي"متحف اللوفر أبوظبي"

تكشف ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي وشركة التطوير والاستثمار السياحي النقاب عن فيلم وثائقي استمر تصويره 5 سنوات في أول متحف عالمي في العالم العربي، متحف اللوفر أبوظبي.

ويسُلط الفيلم الضوء على ما خلف كواليس التحفة المعمارية والتكنولوجية متحف اللوفر أبوظبي الذي وُلد من التعاون بين الثقافات بين فرنا وأبوظبي وهو يشرح ما استغرقه الأمر لجعل القبة التي تزن 7000 طن تبدو عائمة فضلًا عن كيفية صُنع أمطار الضوء التي تشرق فوق الزوار، ويعرض الفيلم بناء الحماية الكاثودية التي تستخدم التيارات الكهربائية لمنع مياه البحر من التسرب إلى خرسانة المباني الموجودة في البحر كما يُظهر لنا كيفية توظيف المياه لتضفي جمالية مُختلفة وفريدة لمتحف المدينة.



سيُعرض الفيلم باللغة العربية للمرة الأولى على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي المجانية يوم السبت 2 ديسمبر 2017 في تمام الساعة 2:00 ظهرا ، 8:00 مساء، 11:00مساء بتوقيت الإمارات، قبل أن يُبث باللغة الإنجليزية في باقي أنحاء العالم بعدها ببضعة أسابيع.