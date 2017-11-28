قصة مصرية بلغ وزنها 99 كلغ وشاركت بمسابقة ملكة جمال الكون

فرح صدقي، ملكة جمال مصر التي مثلت بلادها بمسابقة ملكة جمال الكون فجر أمس الاثنين، منافسة على التاج مع 91 مرشحة، مثلن بلادهن في فندق وكازينو Planet Hollywood بمدينة لاس فيغاس الأميركية، خاضت صراعا يستحق التقدير كنموذج ومثال صعب وشائك تغلبت عليه، ففي زمن المراهقة عانت من سمنة مفرطة، قفزت بوزنها إلى 99 كيلوغراما. إلا أنها قهرت ما ينفق الكثيرون المال والوقت لاستعادة الوزن الطبيعي، وبالكاد يتمكنون. أما هي، ففعلت، بل فازت حتى بتاج الجمال المصري هذا العام، بعد أن كانت سخرية لزميلاتها زمن المراهقة.

عمر الحاصلة على بكالوريوس لغات وترجمة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بالكاد 23 سنة. مع ذلك، ففرح الهاوية للغناء والطبخ، ملمة بست لغات: العربية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية.

إلا أن أهم ما ورد بشأنها، كان في مقابلة أجرتها معها مجلة People الأميركية الشهيرة، ونشرتها في موقعها يوم الجمعة الماضي، وفيها روت معاناتها مع مضاعفات وزن بلغ 220 رطلا، وكاد يصيبها بأحد أخطر الأمراض، وفقا للعربية نت.

قالت للمجلة، إن وزنها الزائد بسن المراهقة، جعلها تتعرض لإرهاب وتخويف من زميلاتها في المدرسة "بسبب مظهري الذي اعتبرنه قبيحا، بل طاردتني فتيات يدرسن بمدارس أخرى أيضا، وكنّ يلاحقنني ويصفنني بأفظع الصفات (..) وقبل إكمالي 15 عاما، أكد طبيب أني سأعتل بالسكري خلال 6 أشهر، إذا لم أُغيّر عاداتي وأخفض وزني، وكانت تلك المرة هي الأولى التي رأيت فيها أبي يبكي" وفق تعبير فرح.

واتخذت فرح صدقي قرارا لإنقاص الوزن والبدء بنمط حياة صحي، كي لا ترى والدها في تلك الحالة ثانية، وحتى تتوقف زميلاتها عن مضايقتها في المدرسة "وكنت متأكدة أني لن أحقق أهدافي قبل أن أفعل ذلك (..) فقللت حصتي من الوجبات، والحد من تناول "الكربوهيدرات" بعد السابعة مساء، وعملت بنصائح الأطباء، فكنت أضيف الكثير من الليمون (الحامض) إلى وجباتي، وكان الليمون مهما جدا، حتى إن نجمة البوب الأميركية Beyoncé غنت ألبوما كاملا عنه" كما قالت.

كان الليمون "أسلوب حياة" لفرح، فأحبته مع اللبن (الزبادي) مضافا إليه القرفة، أو مع الماء الفاتر صباحا "فهو يحرق الدهون" وربما بسببه فقدت 80 رطلا (36 كلغ) على حد ما ذكرت في المقابلة التي أضافت فيها أن زميلة لها ضربتها في إحدى المرات، وأنها لا تزال تتذكر "كيف نظرت إليّ وأنا أتألم من الضرب على الأرض" وقالت لها: "كم أحب أن أستيقظ غدا ولا أراك في المدرسة". إلا أن فرح صدقي لم تغادر، بل بقيت وكافحت ما كان سخرية للأخريات وتغلبت عليه، ثم وصلت لتشارك في المنافسة على أكبر لقب جمال عالمي.

ولم تكن ملكة جمال مصر وحدها من العرب بالمسابقة في لاس فيغاس، فلبنان الذي غاب عن المسابقة لعامين ماضيين، عاد إليها مجددا، ومثلته جنى صادر، الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان بيرلا حلو، والتي مثلت لبنان بمسابقة ملكة جمال العالم في 18 نوفمبر الجاري بالصين، حيث فازت بالتاج عارضة أزياء هندية، اسمها Manushi Chhillar وعمرها 20 سنة.