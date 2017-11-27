رغم قصرها.. بيضاء من جنوب إفريقيا تفوز بلقب ملكة جمال الكون

فازت ملكة جمال جنوب إفريقيا Demi-Leigh Nel-Peters البالغة 22 سنة، بمسابقة ملكة جمال الكون التي جرت فجر الاثنين بلاس فيغاس، بعد اختيارها من بين 16 مرشحة بقين بعد أول تصفية نهائية جرت.

ووفقاً لموقع "العربية" فإن الملكات اللواتي وصلن للنهائيات، هن من: تايلاند وسيريلانكا والفلبين وغانا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وإيرلندا وكرواتيا وبريطانيا وكولومبيا والولايات المتحدة وكندا وجامايكا والصين وفنزويلا والبرازيل، ومنهن وصلت مرشحات 5 دول إلى النهائي في تصفية ثانية وأخيرة، وهن من: جنوب إفريقيا وفنزويلا وتايلاند وجامايكا وكولومبيا، وبتصفيتهن تنافست جنوب إفريقيا مع كولومبيا وجامايكا على اللقب الذي كان من نصيب الجنوب إفريقية، صاحبة الاسم الصعب.

فازت الكولومبية Laura Gozalez كوصيفة أولى، وملكة جمال جامايكا Davina Bennett كوصيفة ثانية، فيما تم منع ملكة جمال هايتي Cassandra Chéry من المشاركة، بعد اكتشاف المنظمين للمسابقة أنها حامل بشهرها الثاني، وفق بيان قرأته "العربية.نت" وبثه المنظمون للمسابقة بموقعها، المتضمن معلومات قليلة عن ملكة جمال الكون الجديدة، منها أنها متخرجة بإدارة الأعمال من جامعةNorth-West University المحلية في مدينة Potchefstroom البعيدة 120 كيلومترا عن جوهانسبورغ، كبرى مدن البلاد.

وقامت الفرنسية إيريس متينير، ملكة جمال الكون 2016، بتتويج الجنوب إفريقية لتكون خليفتها للعام الحالي، في مفاجأة للكثيرين من متابعي المسابقة العالمية لفوزها باللقب، لأنها كانت من الأقصر قامة في المسابقة، إلا أن ثقتها الشديدة بنفسها وابتسامتها التي تحلت بها طوال فترة المسابقة، وعدم ظهور أي علامات قلق عليها، ساعدت على انتزاع التاج من كل منافساتها عليه.

والملكة الجديدة، هي ثاني مواطنة من جنوب إفريقيا، تضع تاج الجمال الكوني على رأسها بعد مواطنتها الصحافية Margaret Gardiner التي كان عمرها 18 حين فازت في 1978 بالمسابقة التي جرت ذلك العام في "أكابولكو" بالمكسيك.