ما هي المدينة الأفضل للعيش والعمل في الشرق الأوسط؟

يوجد العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الانتقال للعمل في مدينة أخرى، حيث تتميّز منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتنوّع فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على مستوى المعيشة وفرص التقدم الوظيفي والاستقرار الاقتصادي.

و قام بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بإجراء دراسة بعنوان "أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 6 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2017، حيث كشفت بأن دبي هي أفضل مدينة للعيش والعمل في المنطقة.

وقد استند الترتيب في هذه الدراسة على العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال. وبشكل عام، احتلت دبي المرتبة الأفضل في جميع النواحي تقريباً، كما سجلت درجة عالية على مقياس سعادة السكان، حيث أشار 78 في المائة من سكان دبي إلى أنهم سعداء بالعيش في مدينتهم.

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العوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية

تشمل العوامل الاجتماعية والثقافية، العوامل التي تتعلق بالثقافات والمدن والمجتمعات والأفكار والمشاعر والسلوكيات الخاصة بالأشخاص المقيمين في منطقة معينة. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم أهم العوامل الاجتماعية والثقافية معدل الجريمة المنخفض (81 في المائة قالوا إنه مهم جداً)، وفعالية القوانين (78 في المائة قالوا إنه مهم جدا)، والمساواة بين جميع الجنسيات (75 في المائة قالوا إنه مهم جدا)، وقد تم تصنيف دبي كأفضل مدينة على الاطلاق في هذه المجالات، حيث تم تقييم انخفاض مستوى الجريمة (87 في المائة)، وفعالية القوانين (87 في المائة)، والمساواة بين الجنسيات (58 في المائة) بأنها جيدة أو ممتازة.

ورغم اعتبارها أقل أهمية، إلا أنه عندما سُئل المشاركين في المنطقة عن العوامل الرياضية والثقافية والترفيهية، اعتبروا بأن أهم العوامل تكمن في توافر الأنشطة المناسبة للأسرة (53 في المائة قالوا إنه مهم جدا)، وتوافر المساحات الطبيعية والنباتات (53 في المائة قالوا إنه مهم جدا)، وتوافر مرافق الترفيه (50 في المائة قالوا أنه مهم جدا). وقد احتلت دبي أعلى المراتب في هذه الناحية أيضاً، حيث قيّم سكانها توافر الأنشطة المناسبة للأسرة (70 في المائة)، وتوافر المناظر الطبيعية (58 في المائة)، وتوافر مرافق الترفيه (74 في المائة) بأنها جيدة أو ممتازة.

وإضافة إلى ذلك، يبدي سكان مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتماماً كبيراً بالعوامل البيئية المتعلقة بالنظافة بالدرجة الأولى، لا سيما لناحية توافر المياه النظيفة (84 في المائة قالوا إنه مهم جدا)، والهواء النقي (74 في المائة قالوا إنه مهم جدا)، والشوارع النظيفة (70 في المائة قالوا إنه مهم جدا)، التي اعتبرت من أهم العوامل في هذا المجال. وقد احتلت دبي المركز الثالث من حيث العوامل البيئية، حيث صرّح 91 في المائة من سكان دبي بأن نظافة الشوارع في مدينتهم هي إما جيدة أو ممتازة.

عوامل ريادة الأعمال

تم تصنيف العناصر المالية كأهم عوامل ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل القدرة على تحمل الضرائب والرسوم (62 في المائة قالوا إنه مهم جداً)، واستعداد السوق لقبول وتبني أفكار وابتكارات جديدة (59 في المائة قالوا إنه مهم جداً)، وسهولة إيجاد الموارد اللازمة لتمويل الأعمال (58 في المائة قالوا إنه مهم جدا)، وقد حصلت دبي مرة أخرى على أعلى الدرجات في هذا المجال، حيث تم تقييم الضرائب والرسوم (47 في المائة)، واستعداد السوق لتبني أفكار جديدة (63 في المائة)، وسهولة إيجاد الموارد اللازمة لتمويل الأعمال (44 في المائة) بأنها جيدة أو ممتازة.



العوامل الاقتصادية ومستوى المعيشة

عندما سُئل المشاركون عن أهم العوامل الاقتصادية، قال أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص (77 في المائة) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن توافر الوظائف هو من أهم الجوانب الاقتصادية، حيث قال 40 في المائة من المقيمين في دبي أن توافر فرص العمل في مدينتهم هو جيد أو ممتاز، في حين قال 35 في المائة أنه متوسط.

وقد تم تصنيف أنظمة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي (82 في المائة) كأهم حقوق العمل بالنسبة للمشاركين في المنطقة، حيث صرّح 62 في المائة من المقيمين في دبي بأن الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي هما جيدان أو ممتازان.

وجاء بعد ذلك مكافأة نهاية الخدمة (74 في المائة قالوا إنه مهم جداً)، وحماية الأجور (72 في المائة قالوا إنه مهم جداً)، وحقوق فسخ العقد (69 في المائة قالوا إنه مهم جداً). واعتُبِرت دبي من أفضل المدن في المنطقة من حيث حقوق العمل، مع تقييم سكان دبي مكافأة نهاية الخدمة (49 في المائة)، وحماية الأجور (45 في المائة) وحقوق فسخ العقد (41 في المائة) بأنها جيدة أو ممتازة.

وفيما يتعلق بمستوى المعيشة، صرّح المشاركون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن أهم العوامل في هذا المجال تشمل السلامة والرعاية الصحية والتعليم. وقال غالبية المشاركين (84 في المائة) إن الشعور بالاستقرار والأمن هو جانب مهم جداً، يلي ذلك جودة التعليم (82 في المائة قالوا إنه مهم جداً)، وتوافر مرافق الرعاية الصحية (81 في المائة قالوا إنه مهم جداً).

وقد حصلت دبي مرة أخرى على الترتيب الأعلى بين مدن المنطقة في هذا المجال، إذ قيّم سكان دبي الأمن والاستقرار (79 في المائة) في مدينتهم، وجودة التعليم (67 في المائة)، وتوافر مرافق الرعاية الصحية (76 في المائة) بأنها جيدة أو ممتازة.