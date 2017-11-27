جلسة طارئة في البرلمان المصري تناقش «حادث الروضة»

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب المصري، أن الجلسة العامة الطارئة التى دعا إليها الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الاثنين، ستتطرق لتناول الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف مسجد قرية الروضة بشمال سيناء أثناء صلاة الجمعة، والذى أسفر عن استشهاد 305 من أهالى القرية وإصابة نحو 128 آخرين، ومناقشة تداعياته، وإن كانت الجلسة غير مخصصة لمناقشة الحادث ومدرج على جدول أعمال مناقشة 3 مشروعات قوانين بشأن المحطات والأنشطة النووية.

وقال وكيل مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن المجلس سيتوجه بالعزاء فى شهداء حادث مسجد الروضة، ويؤكد دعمه الكامل للقوات المسلحة والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب، مؤكدا أن المحاكمات العادلة الناجزة من شأنها أن تحقق الردع للجماعات الإرهابية، وأشار إلى أن مجلس النواب عدل قانون الإجراءات الجنائية فى دور الانعقاد السابق لتحقيق المحاكمات الناجزة، وهناك مشروع قانون مقدم من الحكومة يتناول تعديل شامل فى مواد قانون الإجراءات الجنائية ويناقش حاليا فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمجلس يضعه على رأس أولوياته لإقراره بعد انتهاء اللجنة منه.

ووفقا للجدول المعلن من قبل مجلس النواب، فإن الجلسة العامة ستناقش مشـروع قــانون مقـدم مـن الحكومة بتعـديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر بمجلس النواب، أن الجلسة العامة ستبدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث الروضة الإرهابى، ثم سيلقى الدكتور على عبد العال ـ رئيس المجلس كلمة بشأن الحادث وتداعياته ويؤكد دعم البرلمان للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية فى الحرب ضد الإرهاب، وسيمنح الكلمة لرئيس ائتلاف دعم مصر (ائتلاف الأغلبية) ورؤساء الهيئات البرلمانية.