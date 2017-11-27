الدكتور كلداري يجيب عن أسئلتكم المتعلقة بالأمراض الجلدية والتجميل اليوم عبر البيان

تستضيف صحيفة البيان اليوم الثلاثاء الدكتور إبراهيم كلداري، أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #30دقيقة_مع_كلداري .

تتناول الحلقة موضوع عن عمليات البوتوكس، والفيلرز التي تعد من أكثر العمليات التجميلية انتشاراً في الإمارات إضافة إلى الحديث عن التعليمات التي يجب الإلمام بها قبل بعد إجراء العمليات وخطورتها على الصحة في حال إجرائها بمراكز طبية تفتقد الخبرة.

وخلال البرنامج الذي سيبث الساعة االرابعة عصراً، سيقدم كلداري للمتابعين استشارات ومعلومات طبية مباشرة للمتابعين إضافة إلى الإجابة عن أسئلتهم.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا والتواصل مباشرة مع الدكتور إبراهيم عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #30دقيقة_مع_كلداري أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.