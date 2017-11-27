استخراج حديد يزن 7 كلغم من معدة شاب هندي

استخرج جراحون في مستشفى بمدينة ساتنا الهندية (ولادية ماديا براديش) 7 كلغم من الأجسام المعدنية من جسم أحد المرضى.

وذكرت صحيفة The Independent، التي نقلت الخبر، أن الرجل، ويدعى مقصود خان وعمره 35 عاما جاء إلى المستشفى شاكيا من ألم في المعدة.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب بريانك شارما قوله:" عند إجراء التنظير لمعدة المريض صدمنا فعلا لأننا شاهدنا هناك العديد من النقود المعدنية والمسامير والبراغي والصامولات وغيرها". وذكر الطبيب على أن المريض على الأرجح يعاني من اضطرابات عقلية.

أما أقارب السيد خان فقد قالوا إنه يعمل سائق "The cycle rickshaw" (عربة نقل ركاب يجرها إنسان) وغالبا ما يسدد له الركاب أتعابه على شكل نقود معدنية يضعها في فمه توخيا للسرعة مما يجعله يبلع بعضها أحيانا.

وأشار أقارب خان إلى أنه عانى مؤخرا من الاكتئاب، وربما ابتلع نقودا وغيرها من الأجسام الحديدية الصغيرة، في محاولة للتخلص من الكآبة والانقباض.

ويؤكد الأطباء أن الخطر زال عن حياة خان ووعد الجميع بأنه لن يتناول لاحقا أي جسم معدني مع الغذاء.

وتؤكد الصحيفة وقوع حادث مماثل في مدينة باتيندا في ولاية البنجاب الهندية في عام 2015 حيث استخرج الأطباء 40 قطعة من النقود المعدنية و150 مسمارا وأجساما غريبة أخرى من معدة رجل يبلغ من العمر 34 عاما.