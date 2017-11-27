تأخر عن موعد الغداء .. فخلعته زوجته

توجهت سيدة مصرية إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لترفع دعوى خلع ضد زوجها وذلك بسبب تأخره عن موعد الغداء.

تقول الزوجة: تزوجته طاعة لأبي وثقة برأيه، وحتى أرضيه.. مرت الأيام وأنا أشعر بالسعادة والانسجام في الأيام الأولى وقد اعتقدت أنه سيكون ملتزما بمواعيده معي كما التزمنا، واكتشفت مع الوقت أنه غير جدير بالاحترام وأنه لا يلتزم بمواعيده على الإطلاق، مما جعلني احذره مرة والأخرى دون جدوى، وفقا لموقع البوابة نيوز.

واصلت: لما وجدته غير ملتزم بالمواعيد تركت المنزل وذهبت لبيت أبي حتى يهتم لما اتفقت معه بصراحة.

ختمت: فجاءني إلى البيت محاولا صلحي وألح على أبي وعلى ذلك وافقت على ذلك الصلح وذهبت معه إلى البيت، وبعدها برغم أنه تعاهد معي عهد الصلح إلا أنه لم يلتزم بموعد الغداء حتى وصل بي الأمر أن اتحدث إليه وأناقشه بهدوء فوجدته فجأة تعالت صيحاته وعلى ذلك وجه المناقشة إلى مشاجرة على ضوئها وصل الأمر إلى حد أنه انهال عليّ ضربا وسبني.