كم وصلت مكافأة الفتاة للمتشرد الذي ساعدها بـ 20 دولاراً؟

تلقى رجل بلا مأوى أنفق آخر 20 دولاراً كانت معه على امرأة من نيوجيرسي نفد الوقود من سيارتها، أكثر من 325 ألف دولار من المساعدات الخيرية، بعد أن بدأت حملة لجمع الأموال له لمكافأته على كرمه.

وكانت كيت ماكلور (27 عاماً) قد دشنت صفحة على موقع "جو فاند مي دوت كوم"، حيث جمعت 325420 دولاراً لرجل يدعى جون بوبيت حتى ظهر يوم أمس الجمعة. وظل هذا الرقم يتزايد باطراد طوال اليوم.

ويصف بوبيت نفسه بأنه فرد مشاة بحرية سابق ومسعف عمره 34 عاماً ظل بلا مأوى لنحو عام، وفقاً للموقع "إن جي دوت كوم" الذي ساعدت القصة التي نشرها عن هذا الحدث في إثارة الاهتمام بجمع التبرعات.

وقالت ماكلور على موقع "جو فاند مي" إنها كانت تقود سيارتها في طريق بين ولايتين خلال ليلة الشهر الماضي عندما نفد البنزين من سيارتها. وبعد ذلك التقت بوبيت الذي كان يجلس على جانب الطريق مع علامة تسول.

وقالت ماكلور إن الرجل طلب منها أن تعود إلى سيارتها وأغلق أبوابها. وأضافت ماكلور على موقع جو فاند مي: "بعد دقائق قليلة عاد بعلبة بنزين. واستخدم آخر 20 دولاراً كانت معه للتأكد من أنني سوف أتمكن من العودة إلى منزلي سالمة".

وبعدما حدث ذلك على الطريق السريع، عادت ماكلور بشكل دوري إلى بوبيت وجلبت له ملابس للتدفئة وبعض النقود، وقررت هي وزوجها في نهاية المطاف بدء جهود رسمية لجمع أموال للرجل للإيجار ولسيارة ونفقات أخرى حتى يجد وظيفة.