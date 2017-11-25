عروس تترك حفل زواجها بفستان الزفاف

نشرت صحيفة الديلي "ميرور" البريطانية واقعة غريبة من نوعها، لممرضة مكسيكية تركت عريسها وغادرت حفل زفافها، لتذهب إلى أحد مرضاها، مرتدية فستان الزفاف.

فبعد وقت قصير من بداية حفل زفافها، هرعت يازمين دومينجيز إلى منزل أحد المرضى، بعد علمها أنه في حالة صحية حرجة، لتعطي له الحقنة، مرتدية فستان زفافها.

وبعد الاطمئنان على حالة المريض، عادت دومينجيز بعد ذلك للاحتفال مع أصدقائها بحفل زفافها.

وانتشرت صورة العروس دومينغيز، وهي تعتني بالمريض على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت بعدد مشاهدات كبير، وتعليقات كثيرة أثنت على ما فعلته لمريضها رغم احتفالها بزفافها.

وقال زوج دومينجيز إنه "فخور جدا بما فعلته، وإنه محظوظ للغاية، لأنه ارتبط بهذه المرأة الرائعة".