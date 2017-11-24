وفاة مؤلف النشيد الوطني السعودي

توفي مؤلف النشيد الوطني السعودي الشاعر الغنائي إبراهيم خفاجي المولود سنة 1926 بعد معاناة مع المرض في الأشهر الأخيرة. حسب وسائل إعلام سعودية.

ولد إبراهيم عبد الرحمن بن حسين خفاجي في مكة المكرمة، حيث انفجرت موهبته الشعرية منذ فترة مبكرة، وكان أول نص غنائي له "يا ناعس الجفن لبيه " الــذي تغنى به الموسيقار طارق عبد الحكيم، ثم جدده فنان العرب محمد عبده.

واشتهر خفاجي بكتابة النشيد الوطني السعودي، والذي استغرقت منه كتابته أكثر من ستة أشهر.

وجاءت فكرة نشيد السلام الملكي السعودي حين كان الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز في زيارة إلى جمهورية مصر، وبينما كان في المنصة الرئيسية عزف السلامان الملكي السعودي والمصري.

وحسب الرواية الموثقة، كان السلام الملكي السعودي عبارة عن موسيقى فقط أعدت منذ عهد الملك عبد العزيز، فطلب من المختصين إعداد كلمات لنشيد وطني يكون مطابقا للموسيقى الموجودة في ذلك الوقت.

وطلب المسؤولون من خفاجي أن يقوم بعمل كلمات النشيد الوطني وسلموه شروطا عدة، فأتمه بعد ستة أشهر وكان هذا في عهد الملك فهد بن عبد العزيز.