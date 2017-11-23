بعد زواج دام 70 عاماً .. يتخلص من زوجته خنقاً

أقدم شرطي بريطاني متقاعد على خنق زوجته التي تعاني من الخرف حتى الموت، بعد علاقة زواج دامت لأكثر من 70 عاماً، ورفض مساعدة مقدمي الرعاية للاعتناء بها.

وأدانت المحكمة دوغلاس أديسون، 89 عاماً، بتهمة قتل زوجته أفيس، 88 عاماً، وذلك بعد العثور على الزوجة مخنوقة في غرفة نومها في فبراير الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واستمعت محكمة التاج في مدينة إيكستر، إلى أن أديسون رفض عدة مرات، مساعدة عاملة الرعاية الصحية، للاعتناء بزوجته الضعيفة، معتقداً أنه قادر على أداء هذه المهمة بنفسه، لكنه انهار في النهاية، وقرر وضع حد لذلك.

وأشارت التحقيقات إلى أن أديسون كان يصطحب زوجته لتناول القهوة في الصباح كل يوم، كما كانا يذهبان إلى الكنيسة بانتظام، لكن في الأسابيع التي سبقت مقتل الزوجة، كانت في حالة صعبة.

ولدى زيارة طبيب العائلة بناءً على طلب من ابن القتيلة والجيران، أظهر أديسون موقفاً دفاعياً تجاه زوجته، ولاحظ الطبيب آثار كدمات على جسمها، ناتجة عن إساءة معاملته لها، لكنه زعم أنها سقطت في الحمام.

وفي الزيارة الثانية، اكتشف الطبيب وفاة الزوجة، قبل أن يخبر الشرطة، التي وجهت أصابع الاتهام على الفور إلى الزوج.