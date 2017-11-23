أبوظبي تستضيف الفنان محمد عساف غداً الجمعة

تستضيف أبوظبي غدا الجمعة 24 نوفمبر الفنان المتميز محمد عساف، حيث يلتقي الفنان جمهوره في حفلة ينتظرها جميع محبي الفنان ليغني أجمل أغنياته في بوابة الشرق مول بأبوظبي وسط حضور متوقع له أن يكون كبيراً ومتفاعلاً.

ويمتلك الفنان محمد عساف شعبية كبيرة في دولة الإمارات والمنطقة إثر فوزه بالمركز الأول في مسابقة «أرب أيدول» كما أنه قدم أغاني متميزة بأدائها وألحانها وكلماتها لاقت النجاح والشهرة.

وقال جان بيير نمور المدير التنفيذي لبوابة الشرق مول بأبوظبي منظم الحدث: «يسعدنا استضافة الفنان محمد عساف في بوابة الشرق مول نظراً لشعبيته الكبيرة في المنطقة ونتوقع أن يقدم حفلاً رائعاً، ونحن في بوابة الشرق مول نسعى دائماً لتقديم الأفضل من عروض وفعاليات ومسابقات ترضي زوارنا الكرام».

ويحرص بوابة الشرق مول على إقامة العديد من الفعاليات والنشاطات المتميزة على مدار العام مثل المعارض والمبادرات الخيرية والمسابقات والجوائز المستمرة وذلك إرضاءً لزواره وللمتسوقين، وقد نجح المول بالانتقال سريعاً من مركز تسوق مجتمعي إلى وجهة مهمة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية، والتي تم افتتاح بعضها لأول مرة في إمارة أبوظبي حصرياً من خلال بوابة الشرق مول حصرياً.