فتاة تفقد حياتها بسبب "صورة سيلفي"

فقدت فتاة شابة حياتها في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن سقطت من الطابق الثاني، أثناء محاولتها التقاط صورة "سيلفي" لها بهاتفها المحمول.

وأفادت التقارير، أن الفتاة من نيوزيلندا، وتدعى توني كيلي، وتوفيت متأثرة بجروح في المخ، أثناء تواجدها في لندن، بحسب صحيفة "ميرور".

ووفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن توني، انتقلت إلى المملكة المتحدة في شهر أغسطس.

وتجدر الإشارة، إلى أن توني كيلي ليست هي أولى ضحايا التقاط صورة "السيلفي"؛ فسبقها العديد من الحوادث، ومنها فتاة روسية تدعى زينيا إغناتيفا، والتي سقطت على سلك كهربائي، بعد أن اختل توازنها من فوق جسر ارتفاعه 28 قدما.

كذلك، توفيت فتاة رومانية حرقا في 2015، بعد أن لمست سلكا كهربائيا عن دون قصد، أثناء محاولتها التقاط صورة "سيلفي".

أيضا توفيت فتاة روسية، تدعى آنا كروبينكوفا، في شهر يوليو 2015، بعد سقوطها من جسر في العاصمة الروسية موسكو، أثناء محاولتها التقاط صورة "سيلفي" في عيد ميلادها.

ومن المكسيك، قتل شاب اسمه أوسكار أوتيرو نفسه ببندقية محشوة بالخطأ، أثناء محاولته التقاط صورة "سيلفي" له.

ومن بولندا، قتل زوجان في أغسطس 2014، بعد سقوطهما في وادي كاب ودا روكا في البرتغال، أثناء محاولتهما التقط صورة "سيلفي" على حافة الوادي.

أيضا من بولندا، لاقت طالبة تمريض، تبلغ من العمر 23 عاما مصرعها، بعد سقوطها من جسر بيونتي دي تريانا في جنوب إسبانيا.