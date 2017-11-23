طالب يشوه وجه معلمته بسكين في المغرب

بعد أيام قليلة من اعتداء تلميذ على أستاذه في حادث هز الرأي العام المغربي، تعرضت معلمة، مساء الأربعاء، في مدينة الدار البيضاء إلى اعتداء شنيع بسكين من طرف أحد تلامذتها، وهو ما سبب لها جرحاً غائراً في وجهها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، صوراً تظهر آثار الاعتداء على وجه الأستاذة التي تدرّس في ثانوية "الحسين بن علي" التأهيلية بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، حيث ظهر جرح غائر على مستوى ذقنها وينزف.

وفي تفاصيل الحادث، ذكر زملاء الأستاذة أن الحادث وقع على الساعة السادسة من مساء أمس، حيث اعترض التلميذ طريق الأستاذة وهي تغادر المؤسسة متوجهة إلى بيتها، وهجم عليها بسكين، مؤكدين أن الأسباب تعود إلى أن التلميذ سبق له أن عرض على المجلس التأديبي للمؤسسة، والذي تتمتع الأستاذة المعنفة بعضويته، وصدر في حقه قرار بنقله من ثانوية الحسين بن علي إلى ثانوية أخرى.

يأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت الأطر التربوية خلال هذا الشهر، آخرها اعتداء تلميذ على أستاذ بالضرب والركل بمدينة ورزازات، والذي قضت المحكمة يوم أمس في حقه بعقوبة 17 يوما، ودرهمين رمزيين، واحد لوزارة التربية والتكوين والتعليم العالي، ودرهم للخزينة العامة.

وأثار هذا الحادث موجة جديدة من الاستنكار والاستياء من طرف النشطاء المغاربة لا سيما الأوساط التعليمية، لما آلت إليه المدرسة العمومية وواقع العلاقة ين التلاميذ والأطر التربوية، حيث تم نشر الخبر على نطاق واسع، وسط مطالبات بضرورة البحث عن حلول لهذه الظاهرة المتنامية.