تطورات جديدة في أزمة شيرين

حسمت نقابة المهن الموسيقية المصرية، أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بشأن سخريتها من نهر النيل.

وأكدت في بيان صادر عنها، وتناقلته وسائل إعلام مصرية محلية، أنها قبلت اعتذار شيرين عبد الوهاب، وأنه لا توجد خصومة بينها وبين مطربة أغنية "آه يا ليل"، وأن التحقيق معها هو إجراء داخلي فقط، للحفاظ عليها وحماية لمكانتها الكبيرة.

وقال نقيب الموسيقيين المطرب المصري هاني شاكر في البيان: "شيرين فنانة كبيرة، وتحملت مسؤولية الموقف تماما، واستجابت لقرار مجلس النقابة بصدر رحب، وأنه لا توجد خصومة لها مع النقابة، وإنما ما يحدث هو إجراء داخلي فقط للحفاظ عليها وحمايتها لمكانتها الكبيرة، ولأنها ابنة لهذا الكيان الكبير الذي مثله عبر تاريخ الفن، رموز كبار مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب".

وأشار شاكر إلى أنه "يجب طي هذه الصفحة تماما، والتفرغ لدعم هذا الوطن ثقافيا وفنيا، في هذه المرحلة التاريخية الفارقة، لتحقيق طموحات هذا الشعب العظيم".

وذكر البيان، أن شيرين قالت أثناء تحقيق الشؤون القانونية لنقابة الموسيقيين المصريين معها، الثلاثاء 21 نوفمبر، أنها لم تتعود أبدا في حياتها أن تدافع عن خطا أو تتهرب من مواجهته، وأنها وجهت اعتذارها للشعب المصري، لاستحقاقه هذا الاعتذار لإحساسه بالألم والغضب من مزحة و"هزار سخيف" غير مقصود، ولم تكن تعنيه مطلقا في فيديو بثه متربصون ومترصدون لا صالح لنا بهم الآن، رغم وجود فيديو الحفل بالكامل الذي يثبت حسن نيتها وأفعالها وحقيقة مشاعرها وسلوكها تجاه وطنها.

وأضاف أنها وجهت شكرها لمن ساندها من أبناء هذا الشعب وجمهورها الكبير، وأنها تعجز عن التعبير عن تلك المشاعر التي أحاطتها في هذا الموقف.

وأردف أن شيرين لا يستطيع أحد المزايدة على مصريتها وانتمائها لهذا البلد العظيم بتاريخه ونيله وشعبه، وأنها ابنة هذه الأرض الطيبة، التي خرج منها رموز العلم والتنوير للدنيا كلها، وأنها تعتز بانتمائها إلى نقابة الموسيقيين، وأن حضورها هو تلبية للوائح هذا الكيان، وتحترم قواعده، وأنها تعرف جيدا أنها تحتل مكانة مميزة لدى جمهورها وأيضا لدى زملائها الفنانين والموسيقيين، لذا فهي تتعامل مع هذا الأمر بمنطق المسئولية، مشيرة إلى أن النقابة هي بيتها وتعتز بأعضاء مجلسها.

وكانت شيرين عبد الوهاب أثارت أزمة قبل أسبوع، بعد انتشار فيديو لها من حفل أحيته في إمارة الشارقة الخليجية، والذي نصحت فيه إحدى الحاضرات بشرب مياه مستوردة، بعد أن طلبت منها أداء أغنيتها الشهيرة "ماشربتش من نيلها"، وذلك بدعوى أنها ستصاب بالبلهارسيا في حال شربها من مياه النيل.

وسارعت شيرين بعدها، بالاعتذار لجمهورها، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ولكن لم يمنع هذا نقابة الموسيقيين المصريين من إصدار قرار بوقفها عن الغناء، واستدعائها للتحقيق معها.