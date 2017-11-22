صور صادمة لطفل صعقته الكهرباء بعد غرق جدة

تعرض طفل صومالي لصعقة كهربائية في أحياء جدة الغارقة بمياه الأمطار، أمس الثلاثاء.

وأوضحت الجهات الأمنية أن الحادثة وقعت بحي الصحيفة لطفل صومالي الجنسية يبلغ من العمر ثماني سنوات، وقد تعرض لصعقة كهرباء أثناء هطول الأمطار، مؤكدة أنه يتم التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ اللازم، وفقا للعربية نت.

وكشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد عن سبع حالات صعق كهربائي شهدتها جدة أمس نتيجة الأمطار، منها حالتان توفيتا في الموقع، لافتاً إلى تلقي 118 بلاغاً متنوعاً، منها 55 حادثة، وبلاغ واحد عن انهيار مبنى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس تداولاً لصورة الطفل الصادمة بجانب أحد أعمدة الإنارة، فيما باشرت طواقم الدفاع المدني بلاغات قدمها عدد من المواطنين حول واقعة الطفل.