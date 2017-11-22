تغريدة خاطئة لشاب تشغل عدة دول

حققت تغريدة لشاب على موقع تويتر انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قدّم فيها معلومة خاطئة، استدعت تدخل عدة دول أوروبية وآسيوية.

وكان نواف العصيمي قد غرّد عبر حسابه في تويتر، قائلاً إن "كاميرات المراقبة تكاد تنعدم في السويد نظراً لانعدام الجرائم هناك، وإن الجرائم المسجلة تم تنفيذها بالخطأ."

تغريدة العصيمي دفعت الحساب الرسمي لدولة السويد بالعربية على "تويتر" لنفي المعلومة، ليرد الشاب بطلب إثبات، ومن ثم يأتيه الرد بأن الكاميرات في الأماكن العامة ويمكن لأي شخص أن يراها.

بعد ذلك، اعتذر العصيمي وقال إنه أخطأ في معلومته، وإن الدولة التي لا يوجد فيها كاميرات مراقبة هي النرويج، قبل أن يرد عليه الحساب العربي لتلك الدولة على تويتر بنفي المعلومة مقترحاً عليه اختيار دولة أخرى، وهو ما فعله الشاب قائلاً إنها اليابان.

الحساب الرسمي لدولة اليابان على تويتر لم يبخل من جهته بالرد على تغريدة العصيمي بالنفي أيضاً، لتشغل التغريدة حسابات عدة دول في العالم، وتلقى انتشاراً واسعاً بين المغردين في العالم العربي، وفقا لسي إن إن.

الانتشار الواسع لتغريدة الشاب السعودي دفعت الفنان المصري محمد هنيدي ليدخل ويعلّق ساخراً "قول مصر ومش هنكذبك".

تغريدة هنيدي دفعت الحساب الرسمي لدولة النرويج أن يعرض على الممثل المصري أن يمثل فيلما على صخرة الواعظ، الأمر الذي أيّده حساب السويد مقترحاً كذلك أكبر شلال في السويد مكانأ للتصوير، ليعود ويقترح حساب اليابان "كيوتو" العاصمة القديمة للبلاد.