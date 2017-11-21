اختلف مع زوجته .. فطعنها بسكين داخل البقالة

أقدم مواطن سعودي في العقد السادس من عمره أمس (الإثنين)، على طعن زوجته الثلاثينية بسكين داخل بقالة في أحد أحياء الطائف؛ إثر خلافات بينهما، ليتم إيقافه بأمر من النيابة العامة.

وأوضحت الزوجة المجني عليها، وفقاً لصحيفة "سبق"، أن لديها خلافات قديمة مع زوجها امتدت لست سنوات، تعرضت خلالها للتهديد والترويع منه عدة مرات، لافتة إلى أنها رفعت دعوى ضده لدى المحكمة الشرعية لتطليقها منه، إضافة إلى تقدمها ببلاغ الأسبوع الماضي لمديرية الشرطة بالطائف، يفيد بأن زوجها يترصد لها ليقتلها بسلاح ناري، وتم نقل البلاغ إلى النيابة العامة، وتم استدعاؤه للتحقيق معه.

وأضافت أنها دخلت بقالة صغيرة في الحي الذي تسكنه، فوجدت زوجها داخل البقالة غاضباً من البلاغ المقدم ضده، وقبل أن تكمل حديثها معه باغتها بتسديد طعنتين بسكين كانت بحوزته، فأصيبت في كتفها اليمنى ويدها اليسرى قبل أن تتمكن من الهرب، وتوجهت مباشرة إلى النيابة العامة، بهدف إطلاع المحققين على تنفيذ تهديده، ومن هناك جرى نقلها بإسعاف إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وبيّنت المجني عليها، أن الدعوى المقدمة في المحكمة، حُدد لها موعد يوم الأحد المقبل للإصلاح بينها وبين زوجها، على أن يتم فسخ العقد في الأسبوع الذي يليه في حال لم يتم الإصلاح.