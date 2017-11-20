ثلاثة أردنيين ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيراً بالعالم

حقق ثلاثة باحثين أردنيين مواقع ريادية ليكونوا ضمن قائمة العلماء الاكثر تأثيراً بالعالم لعام 2017 خلال السنوات العشر الماضية، وذلك وفقا لتقييم مؤسسة كلاريفت اناليتكس Clarivate Analytics والمنبثقة عن مؤسسة تومسون رويترز، والتي تعتمد على اختيار الأكثر استشهادا بأبحاثه.

وشملت القائمة، بحسب صحيفة الدستور الأردنية، ستة علماء عرب منهم ثلاثة من الاردن واثنان من الجزائر وواحد من مصر.

ووفقا للتقييم فقد حصلت الجامعة الاردنية على أحد التقييمات من خلال الدكتور شاهر المومني وذلك للمرة الرابعة على التوالي ليكون أول عالم عربي يدخلها على مدى أربع سنين متتالية، وتبلغ الاستشهادات (Citations) للدكتور المومني 6271 ومعامل هيرش 44 حسب قاعدة البيانات سكوبس.

وحصل الدكتور زيد عضيبات من جامعة البلقاء التطبيقية للسنة الثالثة على التوالي، بعدد استشهادات 3803 ومعامل هيرش 34، والدكتور وصفي شطناوي من الجامعة الهاشمية هذه القائمة للسنة الثالثة على التوالي حيث بلغت عدد الاستشهادات لأبحاثه 2000 ومعامل هيرش 25.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القائمة تضم 3300 عالم في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، فقد احتلت جامعة هارفرد الأميركية المركز الأول ودخل 159 عالما هذه القائمة تليها جامعة ستانفورد بــ 64 عالما.

كما حظيت القائمة برقم ملموس لعدد العلماء الصينيين الذين زادت نسبتهم بــ 34% عن العام الماضي واحتلت المركز الثالث بين الدول بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.