كيف ارتفع راتب عاملة من 5 آلاف ريال إلى 45 ألفاً بالسعودية؟

قالت مصادر مطلعة إن الجهات الرقابية في السعودية رصدت عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في إحدى المدن الطبية غير التابعة لوزارة الصحة.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ"الوطن"، أن الجهات بدأت التحقيق في شبهات الفساد بالمدينة، والتي تضمنت اعتماد لوائح خاصة بها غير معتمدة، وحدوث تفاوت كبير في مرتبات العاملين تجاوزت الـ800 %، حيث قفز راتب إحدى العاملات من 5400 ريال في سنة التعيين عام 2000 إلى نحو 45 ألف ريال في العام الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن من ضمن المخالفات المرصودة بالمدينة العمل بـ10 سلالم رواتب وصرف بدلات إضافة إلى صرف مرتبات ومزايا مالية مبالغ فيها لبعض المديرين تتجاوز الراتب الأساسي للبعض.

وأضافت أن هناك مخالفات في قرار التعيين، حيث أكدت الجهات الرقابية استمرار المدينة في تعيين وتجديد عقود العاملين الأجانب بالوظائف الإدارية، إضافةً إلى مخالفات تعيين الأقارب والموظفين المتقاعدين.