شاهد كيف أصبح أضخم شاب سعودي ؟

انتشرت صور الشاب السعودي خالد الشاعري على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما في الأوساط السعودية، بعد أن انخفض وزنه من 610 كلغ إلى 68 كلغم.

وتناقلت العديد من الحسابات على مواقع التواصل صوراً لخالد قبل وبعد انخفاض وزنه.

ونشر المشرف على حالته البروفيسور عائض القحطاني فيديو يظهر المراحل المتعددة التي مر بها الشاب العشريني.

يذكر أن الإعلام كان سلط الضوء على حالة الشاعري في 2013، بعد أن أمر العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمتابعة قضيته وعلاجه.

ونُقل الشاعري حينها من منزله في مدينة جازان جنوب المملكة إلى الرياض بواسطة طائرة بعد أن شارك 16 شخصاً ورافعات بإخراجه من منزله.