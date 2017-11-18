عاملة منزل تذبح مخدوميها

استيقظ لبنان صباح "السبت" على جريمة مروعة قامت بها عاملة اثيوبية بحق مخدوميها ،بحسب العربية نت.

ووقعت الجريمة في تمام الساعة التاسعة صباحاً حيث وجهت العاملة طعنات قاتلة في جسدي شارل وليم سكاف مواليد 1952م، وزوجته سهى كمال حتي مواليد 1960، بمنطقة الرابية.

وأشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن سهى نقلت إلى مستشفى قريب في المنطقة بحالة حرجة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، فيما يخضع الزوج إلى عناية طبية.

وقد ألقي القبض على العاملة من قبل شرطة بلدية الرابية، وتم تسليمها إلى شعبة المعلومات وهي تخضع للتحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة بناء على إشارة النيابة العامة.